Torniamo a parlare di una delle migliori serie Netflix del 2021, ci riferiamo ovviamente a La Regina degli Scacchi. La miniserie distribuita dalla piattaforma di streaming prende spunto dall’omonimo romanzo di Walter Tevis e diretta da Scott Frank e Allan Scott. Le vicende della serie TV si raccontano la vita di Beth, giovane orfana che, grazie alla strana amicizia con il guardiano dell’orfanotrofio, scopre la sua passione, e la sua bravura, per il mondo degli scacchi.

Da questo moneto in poi la piccola consacrerà la propria vita al gioco degli scacchi, mirando a diventare la più forte giocatrice della storia. La Regina degli Scacchi è senza dubbio un prodotto di qualità superiore; sia a livello tecnico, per quanto riguarda regia e fotografia, ma anche costumi e scenografia, che a livello artistico con delle mirabili interpretazioni degli attori.

La Regina degli Scacchi: i fan reclamano una seconda stagione

A certificare il valore dello show di Netflix anche i due Golden Globe vinti nell’ultima edizione per la miglior mini serie e per l’interpretazione della splendida Anya Taylor-Joy. Adesso però, dopo la conclusione della serie, sono molti i fan che sperano di vedere una seconda stagione dello show.

In tal senso si è espressa anche l’attrice che presta il volto a Beth, ecco le sue parole: “Può essere. Per non deludere nessuno, ma non ci abbiamo mai pensato. Quindi eravamo davvero sorpresi quando le persone hanno detto “Dov’è la seconda stagione?”. Detto questo adoro l’intro tema che lo ha creato e coglierei l’occasione al volo per lavorare di nuovo con loro“.