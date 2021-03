Al giorno d’oggi sinceramente parlando non è difficile trovare la migliore offerta Luce e Gas sul mercato. Con la sua liberalizzazione sono in molti i provider a proporsi con tariffe davvero allettanti. Ma poi è realmente così? Purtroppo una volta attivato il servizio spesso si incorre in spiacevoli sorprese a cui è necessario correre ai ripari. Con Iren invece non è così. Tra i maggiori fornitori in Italia di Luce e Gas, è molto apprezzato dai suoi clienti. Ecco quali sono le caratteristiche che rendono Iren così amato e le sue super tariffe.

Iren è attento all’ambiente e offre luce e gas da fonti rinnovabili

Il tema ecologia è un aspetto importante quando si parla di energia. Pensiamo al dibattito sulle auto elettriche a emissioni zero che possono perdere il loro valore ecosostenibile proprio nel processo di produzione delle batterie. Stessa cosa vale per luce e gas. Possiamo fare attenzione agli sprechi, ma se il nostro fornitore non utilizza fonti rinnovabili lo sforzo vale la metà. Non è questo il caso di Iren, molto attento all’aspetto ecologia e all’origine delle fonti di energia.

Iren infatti offre la possibilità ai suoi clienti di servirsi esclusivamente di energia prodotta da fonti rinnovabili. Al contrario molti fornitori che si proclamano green offrono un prodotto che solo al 50% lo è davvero. A questo si aggiunge un interessante e-commerce dove i clienti Iren possono acquistare prodotti utili al risparmio energetico e alla cura del Pianeta. Dalle luci a LED fino ai fantastici e gettonati monopattini elettrici.

“Più convenienza”: la super tariffa che regala 4 mesi di canone TV

Iren si distingue anche per le sue offerte capaci di soddisfare le esigenze di tutti. Sono fondamentalmente 4, ma in questo articolo ci concentreremo su una in particolare. Si chiama “Più convenienza luce verde” la super tariffa che non solo garantisce un ottimo risparmio, ma regala 36 euro di bonus in bolletta, pari a 4 mensilità del canone TV diviso sulle prime due bollette.

Inoltre Iren con questa tariffa offre un piano fedeltà che si traduce dopo i primi 12 mesi in uno sconto del 10% sul prezzo della materia e dopo 18 mesi scatta al 20%. Oltre a ciò l’utente può scegliere fra tariffa monoraria e a fasce. Per attivarla basta andare sul sito ufficiale di Iren.

Insomma prezzi competitivi racchiusi in un servizio tra i più apprezzati come lo dimostrano le numerose recensioni positive online.