Iliad offre la miglior promo del momento ma ancora per 7 giorni, ci sono 100GB

Il cammino di Iliad risulta invidiabile per tutti i gestori che non sono riusciti ad ottenere lo stesso successo nel corso degli anni. Anche coloro che ad oggi sono consolidati in cima alle classifiche di gradimento dei provider italiani, non hanno attraversato periodi così floridi inizialmente. Il merito è di una strategia ben fondata ma soprattutto portata avanti nei primi tre anni in maniera coerente da parte dell’azienda proveniente dalla Francia.

Iliad ha dimostrato di saperci fare soprattutto nel rapporto con gli utenti, concedendo loro delle offerte che durassero nel tempo senza mai cambiare prezzo. Il noto provider, nemico di ogni rimodulazione, è stato inoltre in grado di proporre nuove offerte in maniera costante. Ad esempio oggi sul sito ufficiale è disponibile l’ultima soluzione da 100 giga che tutti vogliono sottoscrivere prima che scada a fine mese di marzo.

Iliad: offerta da 100 giga in 5G per tutti gli utenti a soli 9,99 euro al mese

A fare scalpore durante quest’ultimo periodo è stata di certo l’ultima proposta sul sito ufficiale di Iliad. Questa consiste in un’offerta mobile piena di contenuti ma soprattutto conveniente dal punto di vista del prezzo duraturo nel tempo.

La Flash 100 è quella promozione mobile che chiunque vorrebbe, soprattutto perché al suo interno ci sono contenuti quasi infiniti. I minuti sono illimitati verso tutti, così come gli SMS senza limiti verso tutti. Seguono poi i 100 giga di traffico dati per navigare sul web ogni mese, con la tecnologia 5G regalata proprio da Iliad. Il prezzo è di soli 9,99 € al mese per sempre.