Euronics torna finalmente a fare la voce grossa nel mercato della rivendita di elettronica, portando con sé alcune delle migliori occasioni del periodo corrente, tra cui troviamo anche top di gamma veri e propri a prezzi decisamente più bassi del normale.

Il volantino, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, risulta essere disponibile in via esclusiva nei punti vendita sparsi per il territorio, non online, ma senza limitazioni territoriali. In altre parole ogni utente in Italia potrà accedere agli stessi prezzi, se proprio con piccolissime differenze di socio in socio.

Euronics: la campagna promozionale è veramente assurda

I primi smartphone che incrociamo con il volantino Euronics sono i cosiddetti top di gamma, ovvero prodotti da poco lanciati sul mercato italiano, ed in grado di offrire prestazioni di assoluto livello. Tra questi spiccano chiaramente Xiaomi Mi 11 5G, disponibile a 899 euro, ma anche Apple iPhone 11, il cui prezzo si aggira attorno ai 699 euro per la variante da 64GB, Xiaomi Mi 10T Pro a 499 euro o Motorola Razr 5G disponibile a 999 euro.

Le altre occasioni del volantino, invece, rientrano nelle fasce di prezzo più economiche, in particolare non dimentichiamoci di TCL 10 SE, Motorola E7 plus, LG K22, Xiaomi Redmi Note 9S o anche i vari Oppo A53s, Oppo A72 e similari. Tutti i prodotti in promozione sono raccolti nelle pagine del volantino che potete trovare direttamente nell’articolo, in questo modo avrete la certezza di poter scoprire ogni singola offerta, prima di recarvi in negozio.