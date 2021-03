Con Bennet gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di scoprire una lunga serie di prodotti in promozione, con i quali riuscire a risparmiare al massimo sui vari acquisti effettuati, senza limitazioni o vincoli a cui si è obbligati a sottostare nel breve periodo.

La campagna promozionale, a differenza delle localizzazioni che spesso troviamo da Euronics o Trony, risulta essere attiva ovunque in Italia, ogni singolo utente vi potrà accedere nel negozio più vicino alla propria residenza, senza dover sottostare a pressoché nulla. I prodotti commercializzati sono da considerarsi legati alla garanzia legale della durata di 24 mesi, in aggiunta chiaramente alla cosiddetta versione no brand.

Bennet: ecco il volantino più inaspettato

Alla base del volantino Bennet trova posto, come sempre più spesso accade ultimamente, un prodotto Apple, in particolare l’iPhone 12 Mini, la versione più economica fra tutte quelle commercializzate dall’azienda di Cupertino a fine 2020, in vendita a 769 euro nella versione che presenta 128GB di memoria interna.

Spostando l’attenzione invece sul mondo Android, segnaliamo ad ogni modo la presenza di altri prodotti più economici, legati in questo caso al brand Samsung, tra cui spiccano i vari Galaxy A71, Galaxy A31 o anche Galaxy A20s.

Il volantino Bennet lo potete scovare nel nostro articolo, in modo da conoscere da vicino anche gli sconti legati agi elettrodomestici, ai televisori o ai beni di prima necessità, ricordandovi che gli acquisti potrete completarli solamente in negozio.