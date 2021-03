Sicuramente a qualcuno di noi sarà capitato di alzare un po’ troppo il gomito qualche volta. Beh, molto spesso quando esageriamo con l’alcol ci lasciamo andare e iniziamo a dire e fare cose che, da sobri, non avremmo mai detto o fatto. Per cui, fare delle figuracce in queste situazioni diventa quasi una consuetudine. Ma sembra che da oggi tutto ciò non rappresenti più un problema grazie ad una nuova app che consente di evitarci le brutte figure.

A sviluppare questa incredibile app è stata Gree Electronics, un’azienda cinese non proprio famosissima che da poco è entrata nel mondo della telefonia mobile realizzando e brevettando una sorta di filtro anti-sbronza che ha un obiettivo principale: salvaguardare la faccia delle persone evitandogli le figuracce quando queste hanno bevuto un po’ troppo. Nello specifico, si tratta di una app che consente di inserire la modalità “sbronza”, una sorta di impostazione preconfigurata interamente dall’utente il quale stabilisce quali applicazioni vietare e quali consentire una volta che il filtro sarà attivato.

La modalità “sbronza” che si inserirà con questa app consentirà, altresì, di limitare i numeri di telefono contattabili. Per cui, una volta attivata tale impostazione sarà possibile chiamare solo i numeri ancora sbloccati. Si tratta di una soluzione davvero innovativa e piuttosto utile soprattutto per chi, una volta alzato il gomito, non ha intenzione di fare delle figuracce. Ma, ovviamente, bisogna chiedersi se una app del genere sarà davvero sufficiente per salvare la reputazione dell’utente oppure se, al contrario, la sua stessa presenza sullo smartphone potrebbe demolire la dignità dello stesso. In ogni caso, la soluzione migliore sarebbe quella di bere sì qualcosa ogni tanto, evitando sempre però di esagerare.