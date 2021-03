Anche nella primavera non mancheranno le grandi iniziative targate TIM. Il provider italiano è sempre molto attento alla sua proposta commerciale, specialmente alle offerte dedicate ai nuovi utenti ed alla fascia di pubblico più giovane. Nel mese di Marzo, gli abbonati più giovani potranno attivare la ricaricabile TIM Young Student Edition.

TIM, l’offerta più conveniente per gli abbonati under 25

La TIM Young Student Edition è una tariffa completa che garantisce agli abbonati la possibilità di utilizzare chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 40 Giga per navigare in internet con rete 4G. Il prezzo previsto per il rinnovo a trenta giorni è di 11,99 euro. Non sono invece previsti costi per l’attivazione diretta della tariffa.

La TIM Young Student Edition prevede delle condizioni di attivazione molto precise. La promozione, infatti, è a disposizione solo ed esclusivamente degli abbonati di TIM – vecchi e nuovi – che hanno età uguale o inferiore a 25 anni.

I vantaggi della TIM Young Student Edition non si fermano però ai consumi o ai prezzi. I clienti avranno a loro disposizione anche una serie di servizi opzionali a costo zero. In prima battuta, il servizio streaming TIMmusic Platinum sarà disponibile gratis per sei mesi. Inoltre, la connessione internet su app streaming, chat e social non prevede il consumo delle soglie internet.

Ulteriore e conveniente sorpresa è relativa alle app di didattica online. Attraverso questa tariffa, i clienti di TIM potranno connettersi su servizi quali Zoom, Microsoft Team, Google Meet, Microsoft Office con la garanzia di non utilizzare i Giga internet della ricaricabile.