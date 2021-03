Meno di un anno fa il Covid-19 ha cambiato le nostre abitudini abitudini portando tutti a doverci confrontare con sfide sempre nuove.

Uno spazio importante nella vita di tutti lo hanno preso le informazioni che riceviamo in materia di coronavirus. Triste a dirsi, molte notizie non solo non sono vere, ma contribuiscono a diffondere scelte e abitudini errate e pericolose.

I social network nella lotta contro la disinformazione Covid-19

Sono molte le piattaforme social che stanno costantemente introducendo nuovi sitemi e differenti strategie per combattere la diffusione della disinformazione sul Covid-19.

Ora anche Instagram si unisce a questa lotta. Purtroppo è proprio nei social network che spesso si insidiano le tanto pericolose fake news capaci di diffondersi rapidamente e condizionare le idee di molti utenti. Pericolose soprattutto quando si tratta di salute.

Instagram annuncia due nuove iniziative a favore di una corretta informazione

Instagram aveva già inserito in primavera due novità per aiutare i suoi utenti a superare questo momento particolarmente difficile. Digitando “coronavirus” nella barra di ricerca si l’utente è invitato a visitare il sito del Ministero della Salute. Simpatici adesivi ricordano i comportamenti necessari a fermare il contagio.

Ora sono altre due le iniziative annunciate da Instagram per combattere la disinformazione sul Covid-19.

Gli utenti che vivono in zone dove i contagi sono in aumento, riceveranno sopra il loro feed su Instagram un pratico e utile collegamento alle autorità sanitarie: il CDC, l’OMS e le autorità sanitarie locali.

Oltre a questo, Instagram bloccherà tutti gli hashtag che rimandano ad informazioni errate sui vaccini. Come Facebook, molti altri social network hanno già adottato questo sistema per proteggere i propri utenti e per fermare la diffusione di informazioni pericolose. Inoltre tutti gli utenti alla ricerca di informazioni sui vaccini potranno stare tranquilli perché saranno indirizzati a informazioni provenienti da fonti sanitarie ufficiali.

È bello vedere colossi come Instagram scegliere a favore di una vera e sana informazione. Il conto alla rovescia per l’arrivo di queste due contromisure su Instagram è iniziato e nelle prossime ore saranno aggiornate le versioni di Android e di iOS.