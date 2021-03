L’operatore telefonico WindTre ha deciso di fare una sorpresa ai propri clienti con la nuova promozione denominata MIA 50. Quest’ultima ha un costo mensile di 7,99 euro e permette di usufruire di numerosi giga per il traffico internet e di minuti ed SMS. Vediamo brevemente come è possibile attivarla.

Ecco come è possibile attivare la nuova promo MIA 50 di WindTre

Come già accennato, WindTre ha un po’ sorpreso tutti con l’arrivo di questa nuova promozione. MIA 50 è rivolta ad alcuni clienti dell’operatore telefonico e, per attivarla, è necessario ricevere l’SMS inviato dalla stessa azienda. Il teso del messaggio riporta quanto segue: “Ciao, gentile cliente! Hai accesso a 50GIGA, Minuti illimitati e 100SMS a 7,99 euro! Sfrutta l’offerta MIA 50: non hai nessun costo di attivazione. Basta rispondere SIMIA a questo SMS entro 5 giorni. Continua qui per info e condizioni”.

Una volta ricevuto, i clienti interessati ad attivare la promo dovranno rispondere al messaggio con il testo SIMIA entro e non oltre 5 giorni dall’arrivo dell’SMS. La promo MIA 50 è comunque attivabile anche a tutti i clienti che ricevono apposita notifica sull’applicazione WindTre e, in alcuni casi, anche recandosi in negozio. Con questa promozione gli utenti potranno sfruttare minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, 100 SMS verso tutti e 50 GB di traffico internet.

Una volta attivata MIA 50, le offerte precedentemente attive o incompatibili verranno disattivate in automatico. Vi ricordiamo che, qualora il credito residuo fosse insufficiente per coprire il costo dell’offerta, sarà possibile usufruirne ugualmente per 24 ore ad un costo aggiuntivo di 0,99 euro tramite il meccanismo della ricarica in ritardo.