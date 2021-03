WindTre: la nuova promo MIA 50 offre minuti, 100 SMS e 50 Giga a 7,99 euro al mese

WindTre è tornata al centro dell’attenzione grazie alla sua nuova promo chiamata MIA 50. Dopo MIA 100, senza dubbio questa è la versione più leggera. Ma cosa comprende e a chi è rivolta? Vediamo subito tutte le caratteristiche della nuova promozione della compagnia telefonica.

Innanzitutto va specificato che MIA 50 è limitata ai già clienti WindTre, i quali stanno ricevendo un SMS promozionale che li invita ad aderire, senza alcun costo di attivazione, alla nuova tariffa.

WindTre: cosa offre ai clienti la nuova promo MIA 50?

La nuova promo chiamata MIA 50 ha in serbo per i suoi clienti minuti illimitati verso tutti, 100 SMS verso tutti e ben 50 GB di traffico dati in 4G. Il costo mensile da sostenere è di soli 7,99 euro (con addebito su credito residuo). Ovviamente solo chi ha ricevuto lo speciale SMS promozionale potrà usufruire della promozione. In questo caso basterà rispondere al messaggio con la parola d’accesso “SIMIA” e l’operatore disattiverà tutte le tariffe presenti sulla numerazione.

Oltre alla ricezione del messaggio però, vi sono ulteriori escamotage per richiedere l’attivazione della promozione. In alcuni casi, infatti, la proposta può giungere ai clienti direttamente tramite app ufficiale dell’operatore. In altri casi, invece, la si può anche richiedere presso i centri specifici. Ad oggi è ancora troppo presto sapere quando si concluderà la nuova promo di Windtre. L’iniziativa è stata appena lanciata dal gestore telefonico e non può passare di certo inosservata, visto il numero elevato di giga ed SMS (e non solo). Tornate a trovarci per scoprire tutti gli aggiornamenti di Windtre.