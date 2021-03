Sony sta regalando un sacco di nuovi titoli gratuitamente. A partire dal 25 marzo, la societá regalerá ben 10 giochi per il suo evento Play at Home 2021, il quale è iniziato all’inizio di questo mese con una copia gratuita di Ratchet & Clank.

Ora, Sony afferma che regalerà altri 10 giochi per PS4, PS5 e PlayStation VR, inclusa la pluripremiata Horizon Zero Dawn Complete Edition. Il primo lotto di giochi gratuiti per PS4 in palio sono Abzu, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica e The Witness, mentre i possessori di PSVR possono ottenere copie di Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper e Paper Beast dal 25 marzo al 22 aprile.

Sony ha preparato ben 10 giochi gratuiti per i suoi utenti

Detto questo, il titolo piú atteso,Horizon Zero Dawn Complete Edition, non sarà disponibile per il download su PS4 e PS5 prima del 19 aprile. Il titolo é stato classificato come uno dei migliori giochi per ps4 e vale sicuramente la pena segnare il giorno sul calendario per non perderti l’offerta.

Per scaricare i giochi, tutto ciò che devi fare è accedere alle loro pagine del negozio sul PlayStation Store e premere il pulsante di download. La cosa bella dell’offerta è che non è necessario essere un membro di PlayStation Plus per sfruttare il programma Play at Home: è disponibile per chiunque abbia un account PSN. L’offerta, dunque, é diversa dai titoli gratuiti offerti ogni mese con il PS Plus; quest’ultimi richiedono un abbonamento attivo per poter essere avviati.

Detto questo, se sei un membro di PlayStation Plus con una PS5, puoi accedere alla Collezione PlayStation Plus, che ha già oltre una dozzina di classici PS4 da provare. Tuttavia, Horizon Zero Dawn non è nel mix, quindi questa è una grande opportunità per afferrare uno dei migliori giochi dell’ultima generazione.