Sony ha fornito maggiori dettagli sul lancio della sua nuova PS5. La società ha dichiarato di aver venduto 4,5 milioni di console. Esattamente in linea con il numero di PlayStation 4 vendute nel primo trimestre.

Tuttavia l’azienda sta riscontrando alcune difficoltà causa della carenza di chip, utilizzati in tutto, dai telefoni alle auto. In quanto tale, è probabile che i problemi con le vendite delle nuove PS5 non si risolveranno presto. “È difficile per noi aumentare la produzione della PlayStation 5 a causa della carenza di semiconduttori e altri componenti”, ha dichiarato il direttore finanziario di Sony, Hiroki Totoki. Da quando è stata rilasciata la PS5, a novembre, la console è stata quasi impossibile da acquistare. È esaurita molto prima della data di uscita. Viene acquistata quasi con la stessa rapidità con cui viene messa in vendita.

Sony: diminuiscono le vendite per la PS4 e aumentano senza sosta per la nuova PS5, ma le console tardano ad arrivare

I problemi hanno portato ai siti web offline e persino a una rivolta a Tokyo, dove le console venivano vendute nei negozi fisici piuttosto che online. In quanto tale, il numero di console vendute è più un’indicazione di quante PlayStation Sony è in grado di produrre rispetto all’elevata domanda. Sony ha anche confermato che sta vendendo la PlayStation 5 per meno di quanto costa. In quanto tale, ha subito una perdita a causa di “prezzi strategici per l’hardware che sono stati fissati più bassi dei costi di produzione”, oltre ai soldi investiti per la fase di lancio che sono più del solito.

Le vendite sono aumentate anche perché le persone giocano di più durante i vari lockdown. Dunque, la pandemia ha influito dubbiamente. L’azienda ha venduto 103,7 milioni di giochi tra ottobre e dicembre. La cifra totale comprende sia giochi per PS4 che PS5. Le vendite della PS4 nel frattempo sono diminuite drasticamente. Vendute solo 1,4 milioni di console nel trimestre delle vacanze – un calo di quasi l’80% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nonostante ciò, Sony ha avuto un successo significativo con i giochi per dispositivi mobile. Nel complesso, l’utile del terzo trimestre è balzato del 62%, sulla buona strada per un anno record.