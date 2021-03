Fantastica iniziativa di Vodafone che sta regalando tutto illimitato. Senza costi aggiuntivi indipendentemente dal piano attivo, l’offerta prevede Giga, minuti e SMS da utilizzare senza limiti. L’attivazione è completamente gratuita. Ecco tutti i dettagli e come attivarla.

Vodafone sta esagerando: 1 mese tutto illimitato ed è gratis

Vodafone pare proprio si stia superando e per alcuni anche un po’ esagerando. Tuttavia l’iniziativa è davvero positiva. L’operatore britannico sta regalando tutto illimitato. Tramite un SMS ha raggiunto alcuni clienti proponendo minuti, SMS e Giga per navigare in internet senza limiti. L’attivazione è completamente gratuita e non comporta spese aggiuntive rispetto a quelle del piano già attivo.

“C’è una notizia che ti piacerà! Ti diamo tutto illimitato a 0 costi aggiuntivi per 1 mese: GIGA, SMS e minuti da usare senza limiti. Disponibile ancora per pochi giorni! Clicca su voda.it/inbox3 e inizia subito la tua prova di Infinito”. Questo è il messaggio che Vodafone sta inviando ad alcuni suoi clienti.

In sostanza chi sceglie di attivare questa promozione avrà la possibilità di provare Infinito Gold, il piano voce e dati illimitati di Vodafone. Di norma il suo costo sarebbe di 29,99 euro al mese e comprende:

minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali;

SMS nazionali illimitati;

Giga illimitati in Italia.

Tuttavia la velocità di connessione internet è limitata a 10 Megabit al secondo, ideale per guardare film in streaming, condividere foto e chiamare in HD. Come giustamente recita il messaggio promozionale sul sito ufficiale di Vodafone.

Questa speciale promozione può essere attivata entro e non oltre il 21 marzo 2021 e durerà un mese. Ultimo giorno quindi per sfruttare questa occasione. Una volta terminato il mese di prova Vodafone Gold Special Edition si rinnoverà automaticamente al costo di 16 euro al mese. Esattamente la metà rispetto a quanto costerebbe come nuova attivazione.

Attivare questa speciale iniziativa non comporta nessun impegno commerciale a lungo termine. In qualsiasi momento, entro il mese, l’utente può decidere di disattivarla tornando all’offerta precedente. Continuano le promozioni di Vodafone anche in portabilità.