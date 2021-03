Postepay: clamoroso, adesso basta un click per perdere soldi dal conto

Postepay e tutte le sue altre varianti possono essere soggette ad alcune problematiche non dovute però al sistema di sicurezza interno alla banca. Infatti è quello che diversi utenti non riescono a capire, andando a criticare Poste Italiane, è che talvolta la colpa di problematiche relative alle truffe e da attribuire a loro stessi.

I truffatori hanno ideato un nuovo tipo di inganno che consiste nel tentativo di phishing. In questo modo si fingerà di essere la filiale in fase di comunicazione, quando invece l’obiettivo sarà quello di portare le persone a cliccare su un link nel messaggio per concedere poi le proprie credenziali di accesso. In questo modo sarà facilissimo svuotare il conto di chiunque.

Postepay: il nuovo messaggio nasconde un grande rischio, bisogna non cliccare sul link

Gentile Cliente,

Ti comunichiamo la modifica delle Condizioni Generali del Servizio di Identità Digitale “PosteID abilitato a SPID” nella nuova versione.

Cosa cambia per te?

Il servizio base, cosi come descritto nelle Condizioni Generali del Servizio, è gratuito per le persone fisiche. Non ci sono modifiche per quanto riguarda le funzionalità e l’utilizzo dell’Identità Digitale.

RICORDA CHE,

Non puoi più utilizzare la tua carta PostePay se non accetterai le modifiche contrattuali. Inoltre abbiamo bisogno della tua collaborazione, dovrai aggiornare le informazioni del tuo profilo online entro 48 dalla ricezione di questa comunicazione.

PROCEDI CON L’AGGIORNAMENTO