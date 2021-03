CoopVoce vince contro la concorrenza: ecco le tre offerte EVO fino a 50GB

Grazie a CoopVoce, gli utenti possono valutare ormai mensilmente nuove soluzioni convenienti dal punto di vista mobile. La telefonia in tale ambito vede infatti tantissimi concorrenti che ogni giorno si sfidano a colpi di promozioni, le quali offrono sempre più contenuti.

È proprio questo il caso di CoopVoce, provider virtuale che in questi anni si è migliorata esponenzialmente. Non sono lontani i tempi in cui le persone lamentavano pochi contenuti da parte del gestore, il quale ad oggi si è letteralmente trasformato. I prezzi bassi sono rimasti un punto di forza dell’azienda, ma ad accompagnarli ecco anche diversi contenuti. Con frequenza ormai mensile poi non è difficile vedere in casa CoopVoce nuove soluzioni, come ad esempio in questo caso le promo EVO. Ci sono infatti tre nuove offerte mobili che arrivano a soppiantare le promo TOP. Ricordiamo che sono disponibili anche per i già clienti.

CoopVoce: le promo della linea EVO sono ben tre e offrono fino a 50 giga in 4G

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS