Gli sconti pensati da Bennet, ed inclusi direttamente all’interno del nuovo volantino lanciato proprio in questi giorni, propongono una lunghissima serie di prezzi molto bassi, anche applicati su prodotti ugualmente di alto livello o particolarmente interessanti.

A differenza di Coop e Ipercoop, in questo caso la validità della campagna è fissata su tutto il territorio nazionale, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati ovunque, in ogni singola regione, senza differenze o limitazioni (ma non online sul sito ufficiale). E’ presente, come da prassi, anche la rateizzazione senza interessi, raggiungibile al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Bennet: quanti sconti nel volantino

L’unico top di gamma coinvolto nella campagna promozionale dell’azienda, è l’Apple iPhone 12 Mini, un prodotto da poco lanciato sul mercato italiano, considerato il più economico dell’intera serie iPhone 12, oggi disponibile a 769 euro nella varia da 128GB.

Le altre proposte della campagna promozionale rientrano tra modelli decisamente meno costosi, e tutti con sistema operativo Android, tra questi annoveriamo Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A31, Galaxy A20s o Galaxy S10 Lite. I loro prezzi sono chiaramente inferiori rispetto al suddetto, ed offrono rispettivamente prestazioni ridotte.

Il volantino Bennet propone in parallelo anche offerte molto interessanti sugli elettrodomestici di ultima generazione, se volete approfondire la conoscenza della campagna promozionale, dovete comunque aprire le pagine che trovate qui sotto, ricordando che gli acquisti potranno essere completati in esclusiva nei punti vendita, non online sul sito ufficiale.