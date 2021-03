WindTre si presenta ancora una volta come grande protagonista nel campo della telefonia mobile. Il provider arancione nel corso della primavera dovrà affrontare la concorrenza agguerrita di Iliad e della sua nuova promozione chiamata Flash 100. Il gruppo commerciale di WindTre per garantire al pubblico una tariffa ancor più vantaggiosa di quella di Iliad ha lanciato sul mercato la Star+.

WindTre e l’alternativa ad Iliad con la nuova tariffa da 100 Giga

La WindTre Star+ può essere considerata una delle ricaricabili più complete dell’operatore arancione. I clienti che optano per questa tariffa avranno a loro disposizione 100 Giga per la connessione internet attraverso le reti 4G con la presenza di telefonate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili. Il costo è estremamente vantaggioso: solo 7,99 euro ogni trenta giorni. Al prezzo fisso per il rinnovo della ricaricabile dovranno essere aggiunti solo 10 euro per il rilascio della SIM.

La WindTre Star+ ha un target di pubblico ben preciso. Questa promozione, infatti, è destinata a tutti coloro che andranno ad effettuare la portabilità del numero da altro operatore. Data la necessitò del passaggio di linea da TIM, Vodafone o Iliad, la Star+ non è attualmente a disposizione di tutti coloro che già hanno una SIM attiva con WindTre.

Il confronto diretto tra le ricaricabili low cost di WindTre e di Iliad è evidenziato dai numeri. La tariffa dell’operatore arancione, allo stato attuale, è più conveniente di quella di Iliad per quanto concerne il prezzo, con un risparmio di 2 euro al netto degli stessi consumi.