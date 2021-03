Sarebbe difficile parlare di telefonia e non tirare in ballo il mondo Vodafone, il quale risulta uno dei più attivi nonché leader tra i vari gestori. L’ultimo periodo è stato molto più difficile da gestire in quanto tanti provider sono stati in grado di rilasciare offerte convenienti sotto tutti i punti di vista.

Molti utenti di Vodafone sono infatti scappati via per provare nuove esperienze, ma ora il gestore vuole riprenderseli. Sono state lanciate infatti tre nuove soluzioni mobili piene di contenuti e molto convenienti.

Vodafone: tre offerte stupefacenti per rientrare al miglior prezzo possibile

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited