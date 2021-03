SONY: ad Aprile il colosso regalerà giochi come Horizon Zero Dawn e non solo

Vista e considerata la situazione di emergenza che da un anno a questa parte stiamo affrontando, ognuno si sta organizzando come può, mettendo un po’ del suo al fine di rendere il tutto più leggero. Ne è la prova la famosa multinazionale conglomerata giapponese Sony, la quale ha pensato di dare vita all‘iniziativa Play at Home 2021. Essa propone una serie di nuovi giochi gratis. Tra questi spicca la Complete Edition di Horizon Zero Dawn (gioco base + espansione Frozen Wilds) che potrà essere scaricata dal 20 aprile sino al 15 maggio su Playstation 4 e PlayStation 5.

Horizon Zero Dawn è un videogioco action RPG open world, a sfondo post-apocalittico, sviluppato da Guerrilla Games e pubblicato da Sony Interactive Entertainment nel 2017 e successivamente per Microsoft Windows nell’estate 2020.

SONY: Play at Home propone una lunga lista di videogiochi

Questo però non sarà l’unico videogioco proposto in maniera del tutto gratuita da Sony. Il colosso giapponese ha infatti annunciato che dal 26 marzo saranno regalati altri 9 giochi alcuni dei quali compatibili anche con PlayStation VR.

È bene specificare che i titoli gratuiti dell’iniziativa Play at Home, non richiedono una sottoscrizione attiva a PlayStation Plus e una volta scaricati entrano a far parte della propria libreria per un periodo infinito. Di seguito l’elenco completo:

Dal 26 marzo sino al 23 aprile

ABZU

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission

Moss

Thumper

Paper Beast

Dal 20 aprile siano al 15 maggio

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Da tenere a mente: fino al 1° aprile, grazie all’iniziativa Play at Home di Sony, i giocatori di PS4 possono ancora scaricare gratis Ratchet & Clank.