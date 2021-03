MediaWorld prova a rendere felici tutti gli utenti con il lancio di un volantino che supera abbondantemente le offerte delle dirette rivali del settore della rivendita di elettronica, mettendo sul piatto prezzi decisamente più bassi del normale con cui potersi confrontare.

Al momento gli acquisti possono essere completati sia online che nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, gli utenti che decideranno di affidarsi all’e-commerce avranno inoltre la possibilità di ricevere la merce direttamente al proprio domicilio, pagando però le spese di spedizione per la consegna (in genere non superano i 10 euro). Se interessati invece ad una rateizzazione, segnaliamo la presenza del solito Tasso Zero, con pagamento a rate fisse mensili addebitate direttamente sul conto corrente bancario.

Mediaworld: i prodotti più scontati del momento

Sono davvero tantissimi i prodotti scontati nel volantino MediaWorld, l’azienda ha voluto soddisfare le esigenze della maggior parte dei consumatori, offrendo in cambio prezzi molto bassi su svariate categorie merceologiche, tra cui troviamo gli smartphone.

In questo caso i migliori dispositivi in offerta appartengono alla fascia media del mercato della telefonia mobile, con prezzi che non superano i 299 euro richiesti per l’acquisto di un Oppo Reno 4Z. Per il resto sarà possibile acquistare anche Galaxy A32, Galaxy A20s, Xiaomi Redmi Note 9 Pro o TCL 20 SE, tutti in vendita a cifre inferiori rispetto alla precedente.

Maggiori informazioni sono disponibili per voi nelle pagine sottostanti.