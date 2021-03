Expert prova chiaramente a stupire le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica con il lancio di una campagna promozionale che punta a scontare la maggior parte degli smartphone attualmente disponibili sul mercato, garantendo in cambio un risparmio notevole su ogni acquisto effettuato.

Il volantino parte con il cercare di essere il più accessibile possibile, per questo motivo gli utenti vi potranno accedere in ogni punto vendita sul territorio nazionale, indipendentemente dalla provenienza, con anche la possibilità di acquistare sul sito ufficiale dell’azienda, e ricevere la merce direttamente al proprio domicilio (previo pagamento delle spese di spedizione).

Se volete sul vostro smartphone i codici sconto Amazon, dovete iscrivervi gratuitamente a questo canale Telegram.

Expert: con il volantino gli utenti sono in una botte di ferro

Gli utenti che vogliono avvicinarsi agli sconti Expert sono davvero in una botte di ferro, a partire dagli ottimi prezzi applicati sugli attuali top di gamma, come ad esempio il Samsung Galaxy Note 20. Lanciato sul mercato ad inizio autunno 2020, il prodotto soddisfa appieno le esigenze della maggior parte di noi, richiedendo in cambio un esborso relativamente ridotto, corrispondente a 699 euro.

In caso contrario, nell’eventualità in cui si desideri risparmiare il più possibile, non dimenticatevi dei più economici Xiaomi Redmi 9T, Oppo A15/A73/A53/A72, Samsung Galaxy A20s, Xiaomi Redmi 9C, Xiaomi Mi 10T lite o similari, tutti acquistabili nei punti vendita Expert o sul sito ufficiale, ad un prezzo che non va oltre i 300 euro.

Il volantino lo abbiamo riassunto per voi direttamente nel nostro articolo, in modo da scoprire nel dettaglio ogni singola riduzione.