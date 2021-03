Comet non si ferma più e vuole continuare a convincere gli utenti a recarsi in negozio, preferendola alla concorrenza, proponendo in cambio un volantino mirato esclusivamente sui prodotti Apple, e ponendoli a prezzi complessivamente accettabili.

La campagna promozionale, data comunque l’apertura dei negozi in Italia, risulta essere disponibile in ogni punto vendita, ma anche direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. Sfruttando l’e-commerce, il cliente avrà la possibilità di godere della spedizione gratuita presso il proprio domicilio (solo al superamento dei 49 euro di spesa), optando anche per il finanziamento in 20 rate a Tasso Zero, quando si spenderanno più di 199 euro.

Comet: ecco la nuova campagna promozionale speciale

I prodotti effettivamente messi a disposizione dell’utente, partono dalla fascia alta, toccando i modelli appena presentati e commercializzati in Italia. Nello specifico sarà difatti possibile acquistare iPhone 12 Mini a 759 euro, salendo poi verso i 1349 euro necessari per un iPhone 12 Pro Max, senza però dimenticarsi di iPhone 12 a 849 euro o di iphone 12 Pro a 1149 euro.

Gli utenti che vorranno comunque accedere agli smartphone Apple, ma vorranno cercare di risparmiare il più possibile, potranno affidarsi alle sapienti mani di un iPhone 11 disponibile al prezzo di 699 euro, per finire con il medio di gamma iPhone SE 2020, oggi commercializzato per tutti a 469 euro.

Il volantino Comet chiaramente rivolge la propria attenzione anche verso accessori o prodotti non solamente legati alla telefonia mobile, per scoprire l’intero ecosistema aziendale, aprite le pagine disponibili qui.