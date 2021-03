WhatsApp e Instagram sono due tra le applicazioni più utilizzate al mondo ma nel corso dell’ultima ora sono andate letteralmente in down. Sono infatti arrivate numerose segnalazioni di malfunzionamenti delle due applicazioni di Mark Zuckerberg. Gli utenti, infatti, non riescono né a inviare messaggi nelle chat né ad aggiornare il feed.

WhatsApp e Instagram non funzionano, numerose le segnalazioni

In quest’ultima mezz’ora si sono susseguite numerose segnalazioni da parte degli utenti riguardo alle due famose app di Zuckerberg. Come già accennato, infatti, né l’app di messaggistica WhatsApp né Instagram stanno funzionando correttamente. Come riportato su downdetector.it, infatti, il culmine delle segnalazioni del malfunzionamento di queste app è avvenuto attorno alle ore 18:00.

Nello specifico, le segnalazioni per l’app di WhatsApp sono arrivate a ben 25.484 fino ad ora, mentre quelle per l’app di Instagram 12.858. Sull’app di messaggistica, infatti, gli utenti non riescono ad inviare alcun messaggio né ad effettuare chiamate o videochiamate. Su Instagram, invece, non è possibile aggiornare il feed con gli ultimi post pubblicati e non si riesce né a pubblicare un post sul proprio profilo né una storia.

I malfunzionamenti e i disguidi per il momento riguardano soltanto queste due applicazioni, mentre sembra che tutto stia funzionando correttamente sia su Facebook chee su Messenger. Non ci sono ancora notizie certe e comunicati ufficiali, ma rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni. Nel frattempo, il numero delle segnalazioni degli utenti sta crescendo incessantemente a dismisura. Vedremo per quanto tempo durerà questa sorta di “blocco totale” delle due app di Mark Zuckerberg.