Per noi utenti poter provare un servizio prima di acquistarlo è praticamente una cosa fondamentale. Questa possibilità ci permette infatti di scoprire se l’abbonamento fa al caso nostro oppure no.

Oggi vogliamo parlarvi di Sky Q, potete infatti provarlo per ben 30 giorni al solo prezzo di 9 euro e successivamente sarete liberi di decidere se abbonarvi o ridare indietro Sky Q. Scopriamo maggiori dettagli.

Sky Q: arriva la prova non vincolata di 30 giorni a soli 9 euro

Sky Q offre un’esperienza d’intrattenimento completa con la sola connessione ad internet. L’offerta include Sky TV, Netflix, Sky Cinema, Sky Sport e Sky Kids. Inoltre avrete la possibilità di portare tutti i contenuti su qualsiasi dispositivo mobile grazie a Sky Go Plus. Inoltre con Sky Q puoi accedere a tante app come Netflix, Prime Video, Mediaset Play, YouTube e tante altre. E con il controllo vocale troverete facilmente cosa guardare e scoprirete nuovi contenuti suggeriti in base ai vostri gusti.

Per provare Sky Q per 30 giorni a soli 9 euro dovrete recarvi sul sito ufficiale Sky ed inserire i dati richiesti. Dopo di che dovrete seguire quattro semplici step, la consegna a casa di Sky Q, collegare quest’ultimo alla rete internet di casa e godervi i 30 giorni di prova a soli 9 euro. Dopo 30 giorni la visione si interromperà automaticamente e sarai libero di decidere: potrai abbonarti a Sky con l’offerta che preferisci o restituire Sky Q.

L’offerta in questione è valida dallo scorso 4 marzo 2021 fino al prossimo 8 giugno 2021, salvo cambiamenti nelle prossime settimane. In caso di mancata restituzione del materiale che vi verrà concesso, Sky si riserva il diritto di accreditare l’importo massimo a titolo penale, pari a 70 euro.