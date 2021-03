Da qualche giorno è ufficialmente nato Just Speed, il nuovo brand secondario dell’operatore Linkem. Il nuovo brand propone una singola offerta di rete fissa in Fibra FTTH.

Quest’ultima è stata denominata Speed Power ed attualmente è in promozione ad un prezzo scontato per un intero anno. Scopriamo nel dettaglio cosa prevede.

Just Speed, nasce il secondo operatore di Linkem

Speed Power prevede nel dettaglio connessione internet illimitata in tecnologia Fibra FTTH fino a 1 Gbps e modem Speed Box incluso in comodato d’uso gratuito al costo di 24.90 euro al mese per il primo anno, che poi aumentano a 29.90 euro mensili a partire dal tredicesimo mese. Sia l’offerta che la cosiddetta Promo Start, che permette di ottenere lo sconto sul prezzo mensile sono valide fino al 31 Marzo 2021.

Il contributo di attivazione risulta attualmente gratuito in promozione anziché a 100 euro. Il modem incluso con l’offerta proposta da JustSpeed è dotato di tecnologia Dual Band, quattro porte ethernet integrate e pulsante WPS. Il dispositivo è inoltre capace di gestire contemporaneamente 4 SSID Wi-Fi, in modo da creare reti Wi-Fi aggiuntive.

Se si decide di effettuare il recesso dall’offerta, è necessario restituire il modem ricevuto dall’operatore in comodato d’uso gratuito, seguendo le istruzioni presenti nella sezione Supporto del sito ufficiale di JustSpeed. In caso di mancata restituzione entro 30 giorni dalla disattivazione del servizio, JustSpeed si riserva la possibilità di addebitare al cliente una penale pari a 100 euro per ogni dispositivo fornito al cliente in comodato d’uso. Per scoprire tutti gli altri dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale dell’operatore.