Lo scorso 22 gennaio 2021 Linkem ha aperto a Firenze Different, il suo nuovo concept store volto ad offrire al pubblico un’esperienza di acquisto nuova e originale. Situato in Via Francesco De Sanctis, l’azienda ha aperto il suo primo multi store dove sarà possibile approcciarsi alle nuove tecnologie, all’innovazione e soprattutto al mondo dell’IoT.

Different: arriva il concept store di Linkem per un approccio innovativo alle nuove tecnologie

“Live smart shop different”. Questo è il motto per il futuro per l’azienda e con il suo nuovo concept store il pubblico potrà provare e testare in prima persone le innovazioni tecnologiche e smart, comprese le IoT (home security, smart life, ecc). In questo modo, Linkem vuole mostrare un approccio inedito con il quale sarà possibile testare e verificare con mano i prodotti e le tecnologie smart soprattutto in ambito di vita quotidiana.

Il Chief Manager Officer dell’azienda, ovvero Francesco Sortino, ha così dichiarato riguardo a questo importante traguardo: “Linkem guarda avanti e con Different, che è proprio sinonimo di questo, propone un nuovo modo, inclusivo ed immersivo per comprendere in anticipo come ciò che ci sembra futuribile è in realtà a portata di mano. E poter così acquistare in modo semplice ed assistito prodotti innovativi. In questo momento di difficoltà e restrizioni per la vita di tutti e l’economia in generale, scommettiamo sul futuro e ci auguriamo che Different sia l’alba di un nuovo giorno e un concreto segnale di speranza e rilancio per l’economia cittadina, anche grazie ai nuovi posti di lavoro creati. E Linkem, per questa iniziativa davvero “different”, ha scelto di puntare su Firenze.”

La filosofia del concept store Different, come dichiarato da Linkem, è condivisa anche da importanti partner come Samsung Electronics e Puma Security. Oltre a questo, il nuovo store è stato inoltre pensato per offrire anche un’esperienza di svago e di relax. Al suo interno è infatti presente un’area in cui sarà possibile degustare il Caffe Borbone. L’inaugurazione vera e propria dello store si terrà la prossima primavera, sempre rispettando le norme relative all’emergenza sanitaria legata alla pandemia.

Nonostante questa situazione critica, infatti, l’azienda non ha smesso di proporre il meglio. Il CEO Sortino ha poi così commentato: “In questi mesi segnati dall’emergenza sanitaria, Linkem ha continuato a dimostrare il valore e l’inclusività del proprio modello orientato a connettere le persone e creare valore per i territori. Restare connessi, anche se a distanza, ai propri cari, al proprio lavoro, alla propria classe e scuola è infatti un’esigenza imprescindibile. Ma la pandemia ci ha anche insegnato come la tecnologia sia in grado di cambiare e semplificare il nostro mondo.”