Da tempo si attende il lancio del tracker Apple AirTag e l’arrivo sembrava essere molto vicino data la notizia che vedeva il colosso di Cupertino pronto ad annunciare un nuovo evento che si sarebbe tenuto il 23 marzo. Jon Prosser, però, smentisce tutte le notizie a riguardo affermando che sarà possibile assistere a un evento Apple soltanto nel mese di aprile.

Apple: il prossimo evento sarà ad aprile!

Sono diversi i leaker secondo i quali il colosso di Cupertino non annuncerà alcun evento per il mese di marzo, tra questi Jon Prosser, figura nota per aver anticipato le mosse di Apple in più occasioni fornendo importanti informazioni, ritiene impossibile l’arrivo di nuovi dispositivi entro questo mese in quanto Apple avrebbe già dovuto comunicare la data dell’evento in maniera ufficiale.

Vi sono maggiori probabilità, quindi, che l’evento durante il quale il colosso procederà con la presentazione della nuova generazione di iPad e con il lancio dei suoi Apple AirTag si terrà ad aprile.

L’attesa, dunque, non sarà troppo lunga e a breve, ritenendo affidabili le indiscrezioni delle ultime settimane, si avrà la possibilità di conoscere, oltre ai nuovi iPad, il dispositivo di localizzazione di casa Apple. Il tracker è stato protagonista di parecchie notizie per le quali Apple avrebbe potuto fissarne il lancio nei mesi scorsi. Prosser ha più volte indicato le presunte date d’arrivo dei dispositivo ma fino ad ora nessuna ipotesi si è dimostrata esatta. Dato il trascorrere di non poco tempo dalle prime indiscrezioni sul lancio degli Apple AirTag, però, la possibilità che arrivino ad aprile pare più plausibile.

Nelle prossime settimane, quindi, Apple potrebbe annunciare la data di un nuovo evento previsto per il mese di aprile 2021.