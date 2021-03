Trony la possiamo quasi definire folle, per la sua grandissima capacità di lanciare ottime offerte su prodotti complessivamente di buona qualità, i quali vengono posti a prezzi decisamente più bassi del normale, e con sconti mai visti prima in Italia.

Fino al 3 aprile 2021 è stata attivata una campagna promozionale decisamente degna di nota, i residenti nella regione Veneto potranno approfittare di tantissime riduzioni applicate sui migliori prodotti in circolazione. E’ bene ricordare, infatti, che l’accessibilità è garantita in esclusiva presso i soli negozi della suddetta regione, in nessun altro modo i clienti potranno godere degli stessi prezzi (nemmeno online sul sito ufficiale).

Trony: quali sono i prodotti da non mancare

I prodotti da non perdere assolutamente di vista da Trony, rientrano quasi esclusivamente nella fascia media della telefonia mobile, tra questi infatti possiamo trovare Realme 7i, Motorola G8 Play, Motorola E6s, Realme 7, Oppo A15, Xiaomi Redmi 9T, Samsung Galaxy A71, Vivo Y70, Samsung Galaxy A51 o Oppo A73.

L’unico accenno ai top di gamma è riservato dal Samsung Galaxy S20 FE, uno smartphone che ha fatto la storia dello scorso anno, in quanto presenta esattamente le stesse specifiche del Galaxy S20, ma per la prima volta ha integrato, almeno in Europa, il processore Qualcomm Snapdragon 865. Oggi lo potrete acquistare a 649 euro.

Tutti gli altri sconti del volantino Trony sono disponibili per voi nelle pagine che abbiamo inserito qui sotto, ricordando comunque le limitazioni previste per gli acquisti e le varie compravendite.