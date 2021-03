Expert stupisce ancora una volta tutta la community in italia con il lancio di una campagna promozionale veramente ricchissima di occasioni tra cui è possibile scovare prezzi molto bassi e con i quali è facilissimo pensare di risparmiare al massimo.

Il volantino nasce per soddisfare le esigenze di ognuno di noi, oltre che naturalmente essere raggiungibile il più ampiamente possibile; ciò sta a significare che gli acquisti potranno essere effettivamente completati nei vari punti vendita dislocati per l’intero territorio italiano, o anche direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda, con spedizione a pagamento presso il proprio domicilio. L’interessato alla rateizzazione vi potrà fare affidamento solo nel momento in cui spenderà più di 199 euro, in caso contrario non potrà accedere al Tasso Zero.

Expert: ecco il volantino che stavamo aspettando

All’interno della campagna promozionale si possono trovare ottime occasioni tra cui effettivamente districarsi per risparmiare al massimo, tra queste spicca indiscutibilmente il Samsung Galaxy Note 20, uno smartphone da tempo sulla cresta dell’onda, ed oggi ancora più interessante dato il prezzo finale di vendita di soli 699 euro (per la variante con 128GB di memoria interna).

Le alternative proposte da Expert riguardano poi quasi interamente la fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, ed infatti si potranno trovare Oppo A53, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Redmi 9T, Xiaomi Redmi 9C, Samsung Galaxy A20s o anche Oppo A15/A73/A53 o A72.

I dettagli della promozione sono disponibili direttamente sul sito dell’azienda.