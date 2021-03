Le offerte Tasso Zero lanciate da Trony, ma solo in determinati punti vendita, fino al 3 aprile 2021, possono aiutare gli utenti a spendere decisamente meno del previsto su ogni singolo acquisto effettuato, senza doversi limitare a determinati modelli di tecnologia generale.

Il volantino, come indicato poco sopra, è da ritenersi valido solamente presso i negozi di proprietà trony nella regione Veneto, gli acquisti saranno effettuabili solamente recandosi personalmente presso gli stessi, senza possibilità di affidarsi al sito ufficiale o altre location dislocate sul territorio. Ogni prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, mentre è importante ricordare che sarà possibile affidarsi al Tasso Zero in 20 mesi, con TAN e TAEG allo 0%, nel momento in cui si spenderanno più di 199 euro.

Trony: ecco i migliori sconti

I prodotti effettivamente in promozione sono, come al solito, davvero tantissimi e molto vari tra di loro; in particolare il cliente avrà la possibilità di accedere a Samsung Galaxy A51 a 249 euro, Galaxy A71 a 299 ero, Xiaomi Redmi 9T a 199 euro, Vivo Y70 a 229 euro, Vivo Y11s a 129 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 169 euro, Samsung Galaxy S20 FE a 649 euro, Oppo A73 a 249 euro, Realme 7i a 159 euro, Oppo A15 a 129 euro, LG K41s a 129 euro, Realme 7 a 229 euro, Motorola Moto G8 Play a 159 euro, Motorola Moto E6s a 99 euro e similari.

Non mancano chiaramente offerte legate ai wearable, come ai televisori, notebook, elettrodomestici o gaming in generale. Per tutti gli altri dettagli in merito, dovete aprire il prima possibile le pagine che abbiamo integrato per voi nell’articolo stesso.