Ultimo giorno di validità di una delle campagne promozionali più interessanti di Comet, gli utenti hanno ancora pochissimo tempo a disposizione per raggiungere l’acquisto di tantissimi smartphone o prodotti di tecnologia, a prezzi fortemente scontati rispetto al listino originario.

Il volantino, come era lecito immaginarsi dati i pregressi dell’azienda, può essere sfruttato sia nei punti vendita, che direttamente online sul sito ufficiale della stessa. Per favorire l’acquisto, sopratutto in questo periodo in cui molti di noi si ritrovano costretti a casa, ricordiamo essere disponibile la spedizione gratuita presso il domicilio al superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Non dimenticatevi del nostro canale telegram ufficiale, potrete trovare codici sconto Amazon e tutte le migliori offerte del periodo corrente.

Comet: i prezzi più bassi sono disponibili solamente oggi

I prezzi più bassi lanciati da Comet nell’ultimo periodo, risultano essere disponibili solamente oggi, con scorte ancora in grado di soddisfare la maggior parte di noi.

Ottime sono le soluzioni pensate per gli amanti del brand Apple, in questo caso sarà possibile scegliere un modello tra iPhone 11, iPhone 12 Pro Max o iPhone 12 Mini, spendendo cifre che non supereranno i 1369 euro, partendo comunque da una base di 699 euro, sempre per versioni no brand con garanzia di 24 mesi.

Naturalmente sarà possibile acquistare anche terminali con sistema operativo Android, ed in questo caso la scelta dovrà necessariamente ricadere su modelli relativamente economici, quali potranno essere Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 9 o anche LG K42 e Motorola Moto G10, tutti in vendita a cifre che non vanno oltre i 300 euro.