Apple: a volte il nostro iPhone può salvarci la vita, ma come?

Avreste mai immaginato che un dispositivo Apple potesse essere in grado di salvarci la vita tramite un semplice gesto? È vero, può sembrare strano, ma è così. L’iPhone, in caso di pericolo, può esserci d’aiuto (se impostato nella maniera corretta). Ecco come attivare il tasto “miracoloso”.

Apple: la guida su come impostare l’emergency contact

Cosa è necessario fare? Basta premere 5 volte il blocco schermo. Dopodiché l’iPhone emetterà un suono molto forte e partirà un conto alla rovescia di tre secondi. A tal punto il dispositivo Apple chiamerà immediatamente il numero di emergenza a seconda del luogo. Si seguirà una serie di SMS che lo smartphone spedirà ai contatti di emergenza. Ma non finisce qui, perché esso condividerà la posizione corrente e, nel caso in cui la persona che ha attivato l’emergenza, si dovesse spostare, la posizione si aggiornerà in tempo reale.

In alternativa, con Apple è possibile effettuare la chiamata SOS rapida tenendo premuto il tasto del volume alto e il tasto di blocco per accedere alla schermata.

Il tutto però sta nell’attivare tali funzioni. Per esempio, come si aggiungono i contatti di emergenza? Questa opzione è piuttosto veloce.

Una volta aperta l’app salute (quadrato bianco e cuore rosa) sarà necessario cliccare sull’immagine del profilo. Stessa cosa per la voce “Cartella clinica”: toccare poi “Modifica” e scorrere fino ai contatti di emergenza. Infine si dovrà cliccare su un contatto e aggiungere la relazione.

Qualora lo si volesse rimuovere dalla lista d’emergenza, bisognerà ripetere la stessa procedura sino allo scorrimento dei contatti di emergenza. Toccare infine il pulsante “Elimina” accanto al contatto.