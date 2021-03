L’impegno di TIM nel campo dell’intrattenimento tv è oramai assodato. Il gestore italiano nel corso di queste ultime settimane non solo si è dimostrato leader nel settore della telefonia, ma ha deciso di estendere i suoi orizzonti in maniera trasversale al mondo delle telecomunicazioni.

Già oggi TIM presenta agli abbonati una vantaggiosa proposta streaming con la piattaforma TIMvision. Attraverso questo servizio gli abbonati possono accedere ad una serie di contenuti – principalmente serie tv e film – a costi molto vantaggiosi.

TIM, con la tv streaming sono inclusi anche i contenuti Netflix, Sky e DAZN

Proprio in associazione all’offerta streaming per TIMvision, il gestore italiano assicura agli utenti due offerte. Le offerte si basano su partnership strategiche con altri giganti dell’intrattenimento tv.

La prima promozione è Mondo Netflix. Questa iniziativa mette insieme tutti i contenti disponibili sul catalogo di TIMvision ed offre agli abbonati la possibilità di attivare un account Netflix a costo zero. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile dell’iniziativa è di 12,99 euro. Gli utenti che optano per Mondo Netflix avranno in omaggio da TIM anche il decoder TIMvision Box.

La seconda opportunità è invece il pacchetto Mondo Sport. In questo caso, sempre associato a TIMvision, gli utenti avranno accesso a tutte le esclusive di Sky e di DAZN per quanto concerne gli eventi sportivi e calcistici. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile di questa proposta è di 29,90 euro. Altro grande fattore per l’offerta Mondo Sport: TIM assicura a tutti i clienti il primo mese completamente a costo zero.