Il mese scorso Nvidia ha implementato un sistema speciale per ridurre il tasso di hash del mining di Ethereum sulla sua nuova scheda grafica RTX 3060. Si supponeva che la soluzione limitasse le prestazioni di mining di circa il 50 percento, ma diversi rapporti ora affermano che i cryptominer hanno aggirato la protezione.

Il sito giapponese PC Watch ha rivelato che, per la prima volta, le protezioni di Nvidia possono essere aggirate senza dover modificare un driver o un BIOS. ComputerBase da allora ha confermato il rapporto di PC Watch e ha rivelato che l’ultimo driver beta 470.05 di Nvidia sblocca automaticamente le prestazioni per la maggior parte dei possessori di RTX 3060. Anche Andreas Schilling, editore di Hardwareluxx, ha confermato questi risultati.

Nvidia ha giá rimosso il driver beta rilasciato

Il driver beta sembra sbloccare le prestazioni di mining di Ethereum su una varietà di schede RTX 3060, il che probabilmente non era quello che Nvidia aveva pianificato per i suoi driver di prova. Il driver 470.05 è progettato per consentire agli sviluppatori di testare le prestazioni del sottosistema Windows per Linux (WSL) e le nuove funzionalità come il supporto di OpenCL 3.0.

Nvidia originariamente limitava le prestazioni di mining dell’RTX 3060 nel tentativo di allontanare i cryptominer dall’acquisto delle schede. Nvidia offre invece un nuovo processore di mining di criptovaluta (CMP) per i minatori di Ethereum. Il bypass del driver beta delle prestazioni di mining di Ethereum renderà sicuramente le schede più attraenti per i cryptominer ora.

Nvidia ha ora confermato di aver rilasciato accidentalmente questo driver con uno sblocco per il mining. “Un driver per sviluppatori ha inavvertitamente incluso codice utilizzato per lo sviluppo interno che rimuove il limitatore di hash rate su RTX 3060 in alcune configurazioni”, afferma un portavoce di Nvidia in una dichiarazione a The Verge. “Il driver è stato rimosso.”