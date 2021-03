La grande promozione di Iliad per il mese di Marzo si chiama Flash 100. Sino alla fine del mese, gli abbonati che desiderano attivare una SIM con il provider francese potranno sfruttare i vantaggi di questa promozione che prevede chiamate, SMS e 100 Giga internet (con 5G incluso) a soli 9,99 euro. Ulteriore sorpresa per gli abbonati di Iliad nel corso di queste settimane è la rimodulazione, in positivo, per le soglie roaming. La rimodulazione coinvolge anche i clienti che attiveranno la Flash 100.

Iliad, cambia le norme per il roaming: più Giga per ogni abbonato

Dopo le proteste degli scorsi mesi, Iliad ha deciso di aumentare i dati internet per gli utenti che si connettono nei paesi membri dell’UE. Per chi si mette in viaggio c’è ora maggiore flessibilità.

In base ad un criterio di proporzionalità, gli utenti Iliad che hanno attivato o attiveranno la Flash 100 avranno ora a loro disposizione 6 Giga per la connessione dall’estero.

In aggiunta alla ricaricabile principale, Iliad ha deciso di aumentare anche le soglie roaming per gli utenti che si servono della Giga 50. In questo caso, gli abbonati avranno a loro disposizione ben 5 Giga per la connessione dai paesi UE. Restano invece immutate le condizioni internet per la Giga 40: gli utenti che hanno scelto e che sceglieranno tale tariffa riceveranno 4 Giga per il roaming.

La rimodulazione in positivo di Iliad interessa da vicino tutti i vecchi abbonati, considerate le pressanti richieste degli scorsi mesi, ma anche coloro che attivano una nuova SIM con una delle ricaricabili a listino.