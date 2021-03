Vodafone: tre offerte di altissimo livello a partire da 7,99 euro al mese

Adesso sarà davvero difficile per gli utenti prendere Vodafone. Il colosso della telefonia mobile e fissa è venuto fuori con tre nuove soluzioni per gli smartphone degli utenti. In questo caso si punta a recuperare gran parte dei clienti scappati via durante gli scorsi mesi. Proprio per questo all’interno delle nuove offerte ci sono tantissimi contenuti disponibili ma anche prezzi molto convenienti sul lungo termine.

Le opportunità dunque arrivano proprio oggi per tutti, visto che le promozioni sono disponibili per utenti provenienti da più gestori.

Vodafone: ecco le migliori tre offerte da sottoscrivere in questo momento

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited