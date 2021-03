Riverdale è senza ombra di dubbio una delle serie televisive più apprezzate dal pubblico giovanile. La serie TV ha da poco raggiunto la quinta stagione che, in Italia, è arrivata sul piccolo schermo lo scorso 4 Marzo 2021 sul canale televisivo Premium Stories. Ciononostante, però, dagli Stati Uniti arrivano delle notizie non poco confortanti. A quanto pare, infatti, la serie televisiva prodotta da The CW sembra essere destinata a subire uno stop temporaneo.

La pausa tra l’ultimo episodio mandato in onda in Italia lo scorso 11 Marzo ed il nuovo episodio, previsto inizialmente per il prossimo 18 Marzo, potrebbe essere molto più lunga di quanto si possa immaginare. Stando a quanto si apprende, di fatto, lo show potrebbe subire uno stop di ben tre mesi. Per il momento lo sospensione è stata annunciata esclusivamente negli States ma, quasi sicuramente, quest’ultima interesserà gli altri paesi, tra cui anche l’Italia.

Riverdale: quando terminerà lo stop annunciato da The CW?

Purtroppo non ci sono ancora notizie certe sulla data precisa in cui verranno rilasciate le prossime puntate di Riverdale. Ciononostante, però, i recenti accordi che The CW ha stipulato sia con Amazon che con Netflix fanno ben sperare.

Alcuni leaks apparsi online sembrerebbero confermare come prima data fissata per il rilascio dei nuovi episodi il prossimo 7 Luglio 2021. Una bella pausa per tutti gli appassionati di Riverdale che, di fatto, saranno costretti ad attendere altri 3 mesi per mettere le proprie mani sui nuovi episodi. La notizia, però, non deve scoraggiare. Nel frattempo il nostro consiglio è quello di recuperare le serie TV che avete accantonato nel tempo.