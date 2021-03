Iliad offre i suoi 100GB in 5G con un regalo e al prezzo migliore in assoluto

Non ci sono altri gestori che in questo momento possano percorrere la stessa strada di Iliad, provider che ormai non teme più concorrenza. Il merito è della grande propensione nel lanciare offerte di altissimo livello a prezzo molto conveniente ma anche dei grandi investimenti.

In Italia infatti questo provider è stato in grado di affermarsi a suon di promo ma anche di propaganda. Le pubblicità in TV sono all’ordine del giorno e su tutte le reti, riuscendo così a convincere anche gli utenti più restii a sottoscrivere una delle soluzioni della compagnia. Iliad all’interno delle sue promo riesce a conciliare tutto il meglio, soprattutto l’abbondanza di contenuti. I prezzi poi sono un aspetto decisivo: questi non cambiano mai nel tempo non essendo soggetti a rimodulazioni. L’ultima esperienza chiara del provider è offerta dalla nuova promo che potrà essere sottoscritta ancora per 15 giorni.

Iliad: la nuova Flash 100 include al suo interno i migliori contenuti in assoluto

Anche questa volta Iliad riesce a battere la concorrenza grazie alle sue promo che risultano davvero imbattibili. L’ultima esperienza è fornita dalla Flash 100, promo davvero interessante sotto tutti i punti di vista.

Come indica il nome, si tratta di qualcosa di inedito ad oggi in casa Iliad, in grado di offrire il massimo. Al suo interno ecco minuti senza limiti verso tutti i gestori sia italiani che stranieri, SMS verso tutti i provider e infine 100 giga di traffico dati per navigare sul web. Questi saranno disponibili in 5G, connessione regalata dal gestore nel prezzo finale di 9,99 euro al mese.