Expert ha provato a lanciare una nuova campagna promozionale, disponibile per tutti gli utenti nei punti vendita e sul sito ufficiale, con la quale scontare i migliori prodotti di tecnologia generale, oltre agli smartphone, portandoli ai prezzi più bassi di sempre.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Expert, possono essere completati in ogni punto vendita in Italia, senza distinzioni o limitazioni particolari, oltre al sito ufficiale, tramite il quale sarà possibile ricevere la merce al proprio domicilio, ma che comporterà il pagamento delle spese di spedizione per la consegna della stessa.

Expert: quali sono gli sconti da non perdere

Valida fino al 21 marzo 2021, la campagna promozionale di Expert convince per la sua ottima propensione ad aiutare i consumatori a risparmiare il più possibile, anche sull’acquisto di prodotti legati alla fascia media del mercato della telefonia.

In particolare troviamo occasioni interessanti su Oppo A72, attualmente in vendita a soli 169 euro, tutti i nuovi Xiaomi, quindi Mi 10T Lite, Redmi 9T e Redmi 9C, con prezzi che oscillano tra 129 e 299 euro, per passare poi verso Samsung Galaxy A51 a 259 euro, ma anche Samsung Galaxy A20s, Oppo A73, Oppo A53, Oppo A15 o similari.

Il volantino Expert lo potete sfogliare nel dettaglio direttamente nel nostro articolo, in questo modo avrete l’opportunità di scoprire da vicino ogni singola offerta che l’azienda ha appositamente studiato per voi, attivandola in ogni punto vendita in Italia.