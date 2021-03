Coop e Ipercoop mettono a dura prova le ottime offerte di Unieuro, proponendo al pubblico una campagna promozionale con la quale gli utenti possono raggiungere l’acquisto di tantissimi prodotti di tecnologia generale, a prezzi molto più bassi del normale.

Il volantino nasce per essere disponibile esclusivamente nei punti vendita, ma purtroppo non tutti i dislocati sul territorio nazionale, bensì solamente i presenti nelle regioni Marche, Sicilia, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Veneto, con scadenza fissata la prossima settimana. Gli acquisti possono essere completati anche con rateizzazione senza interessi, ma in questo sarà necessario spendere almeno 199 euro, per poi optare per il pagamento tramite conto corrente bancario.

Coop e Ipercoop: quali sono gli sconti migliori

Gli sconti più interessanti del volantino Coop e Ipercoop, passano per il Samsung Galaxy A90, uno smartphone che punta tutto sull’ampissimo display AMOLED da 6.7 pollici, con a fianco ben 6GB di RAM ed ovviamente la connettività 5G, tutto a meno di 400 euro.

In alternativa si può consigliare sicuramente l’acquisto di uno Xiaomi Mi 10T Lite di ultima generazione, provvisto anch’esso della connettività 5G, e con un prezzo che non va oltre i 279 euro, sempre chiaramente in versione no brand e con garanzia di 24 mesi.

Per godere di una visione d’insieme di ciò che effettivamente vi aspetta da Coop e Ipercoop, aprite subito le pagine che potete trovare inserite come galleria fotografica direttamente nell’articolo.