Il nuovo aggiornamento per Windows 10 sta causando alcuni problemi di compatibilità tra il sistema operativo e le stampanti utilizzate.

Come riportato da Windows Latest, l’aggiornamento KB5000802, ossia un aggiornamento automatico della sicurezza parte del pacchetto di marzo 2021, tende a causare il blocco completo dell’intero sistema installato sul proprio computer. Gli utenti, pochi secondi dopo essersi collegati alla stampante, notano il seguente codice di errore: “APC_INDEX_MISMATCH per win32kfull.sys”

Secondo quanto riferito, questo aggiornamento sembra causare le schermate blu con il codice d’errore appena citato, soprattutto se si utilizzano driver Kyocera Universal Print. Anche altri marchi di stampanti, tra cui Ricoh, Zebra, sono interessati, lasciando Windows 10 al suo destino ogni volta che gli utenti provano a stampare qualcosa. La problematica riscontrata riguarda in particolar modo documenti stampati tramite NotePad, app di Microsoft Office e tante altre.

Windows 10: riscontrati alcuni bug installando il nuovo aggiornamento

Molti utenti su Reddit hanno segnalato il problema. “Dopo aver installato questo aggiornamento, potresti ricevere un errore APC_INDEX_MISMATCH con una schermata blu quando tenti di stampare su determinate stampanti”. L’azienda ha dichiarato: “Al momento stiamo effettuando degli accertamenti. Forniremo un aggiornamento non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.”

Nel frattempo, per risolvere il problema, gli utenti dovranno disinstallare il pacchetto di marzo 2021 fino a quando Microsoft non emetterà una correzione. Il processo per eseguire la disinstallazione è semplicissimo. Basterà utilizzare il Pannello di controllo, cercare Programmi, quindi Programmi e funzionalità, e cliccare “Visualizza aggiornamenti installati” sul lato sinistro. Infine premete il pulsante disinstalla su “Aggiornamento di sicurezza per Microsoft Windows KB50000802)” o errore “KB50000808” per PC Windows nella versione 1909.

Un utente che dichiara di essere un dipendente Microsoft ha offerto soluzioni alternative utilizzando il prompt dei comandi, abilitando la stampa diretta o scaricando il toolkit di compatibilità delle applicazioni di Microsoft. Tuttavia, per evitare ulteriori bug, la disinstallazione è attualmente la via più sicura.