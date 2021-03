Vodafone mette nel mirino Iliad nel mese di Marzo. Il provider inglese non vuole essere da meno all’operatore francese e, tenendo la linea delle offerte low cost, mette a disposizione dei futuri abbonati una serie di vantaggiose iniziative per la telefonia mobile. Le migliori promozioni di Vodafone sono dedicate a chi effettua la portabilità da altra compagnia.

Vodafone sfida Iliad: meno di 10 euro per l’offerta con 100 Giga

Senza ombra di dubbio, nel mese di Marzo, la migliore tariffa firmata Vodafone si chiama Special 100 Giga. La ricaricabile del gestore inglese garantisce al pubblico la possibilità di attivare un pacchetto con chiamate senza limiti più SMS illimitati e 100 Giga per navigare liberamente in rete con linea 4G. I clienti che andranno ad attivare questa promozione pagheranno 9,99 euro ogni trenta giorni.

La tariffa di Vodafone prevede solo un piccolo extra al momento dell’attivazione, con una spesa di 10 euro per il rilascio della scheda SIM. Gli utenti che effettueranno la portabilità del numero potranno attivare questa iniziativa attraverso uno store ufficiale di Vodafone sul suolo italiano. Non è disponibile per tutti gli abbonati la possibilità di attivare questa ricaricabile online. Ad oggi, la sottoscrizione online è disponibile solo per chi effettua cambio operatore da Iliad.

La Special 100 Giga di Vodafone non rappresenta l’unica iniziativa a listino del gestore inglese. Gli abbonati potranno anche attivare la promozione Special 50 Giga. Gli abbonati in questo caso avranno chiamate senza limiti, messaggi verso tutti e 50 Giga per internet con reti 4G. Il prezzo mensile per il rinnovo della promozione sarà di 7,99 euro.