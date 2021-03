Enel X ha inaugurato nella Capitale quella che viene definita come la “prima area cittadina per la ricarica ultrafast dei veicoli elettrici“. Questa è definibile come un’area di servizio 4.0 dove oltre a ricaricare la nostra vettura si ha la possibilità anche di prendere un caffè nell’area bar oltre a provare e conoscere le tecnologie dei prodotti Enel X per la mobilità elettrica e per la casa. Inoltre, si arriverà anche al punto di pagare le bollette di casa con la nuova tecnologia.

L’Enel X Store, creato in collaborazione con Volkswagen, si trova a Roma in Corso Francia 212. Questa stazione prevede 4 colonnine HPC (High Power Charger), che consentono ognuna la ricarica sino a 350 kW. In più, sono presenti una JuicePole da 22 kW + 22 kW e un JuiceMedia, ossia lo schermo digitale integrato con due stazioni di ricarica, riservato appositamente ai test drive dei veicoli del Gruppo Volkswagen.

Enel X: il progetto è davvero molto interessante e ambizioso