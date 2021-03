Anche l’operatore Vodafone Italia ha reso finalmente disponibile, per l’acquisto a rate nei negozi, la nuova gamma Find X3 Series di Oppo, annunciata ufficialmente lo scorso 11 Marzo 2021.

I tre device annunciati saranno disponibili a partire dalle prossime settimane nei negozi di elettronica di consumo e da alcuni operatori di telefonia, ma risultano attualmente già preordinabili fino al 30 Marzo 2021. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone rende disponibili Oppo Find X3 Lite 5G e Neo 5G a rate

Anche nei negozi Vodafone, è possibile acquistare i device, ma il listino attuale presenta al momento solamente i nuovi Oppo Find X3 Lite 5G e Oppo Find X3 Neo 5G, mentre il top di gamma Oppo Find X3 Pro 5G non è ancora stato inserito. L’Oppo Find X3 Lite 5G viene proposto da Vodafone a rate di importo variabile a seconda dell’offerta abbinata, ma sempre con contributo iniziale di 9.99 euro.

Le offerte con cui è disponibile lo smartphone appena menzionato sono la Infinito, Infinto Gold e Black Edition, Vodafone Red, Vodafone Shake, Fun, Facile, Junior, Giga Family Infinito e Family+ Vodafone C’all Global, Vodafone Special, Easy e altre offerte ricaricabili. Il prezzo mensile cambia in base all’offerta scelta.

Anche l’Oppo Find X3 Neo 5G viene proposto a rate di importo variabile e con un contributo iniziale uguale per tutte le offerte e pari in questo caso a 49.99 euro. Le offerte sono le stesse menzionate precedentemente per l’altro modello. Vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutti i dettagli.