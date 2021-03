Expert ha recentemente attivato una campagna promozionale, disponibile ovunque fino al 21 marzo 2021, decisamente interessante e ricca di occasioni da saper sfruttare per riuscire ad accedere ai migliori prodotti attualmente disponibili sul mercato nazionale.-

Il risparmio è alla portata di ognuno di noi, poiché comunque ci ritroviamo a poter accedere ai prezzi sia nei punti vendita che online sfruttando l’e-commerce aziendale. Coloro che opteranno per un acquisto dal divano di casa, saranno però costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dalla cifra che avranno effettivamente raggiunto.

Expert: il volantino riserva grandi sorprese

All’interno del volantino Expert si trovano ben 21 pagine di forti sconti ed offerte, tra queste spiccano chiaramente alcuni top di gamma, come il nuovissimo Xiaomi Mi 11 disponibile a 899 euro, o anche il Samsung Galaxy Note 20 a soli 699 euro, sebbene le migliori occasioni si abbiano nel momento in cui la cifra complessiva inizia a calare vertiginosamente.

Qui infatti si scoprono occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, poiché si possono trovare Xiaomi mi 10T Lite, Samsung Galaxy A51, Motorola Moto G10, Samsung Galaxy A20s, Vivo Y70, Realme 7, Huawei Y6p o Oppo A73, tutti in vendita a meno di 300 euro, e chiaramente in versione completamente sbrandizzata.

Per avere una visione d’insieme di ciò che effettivamente vi aspetta da Expert nel corso dei prossimi giorni, potete decidere di aprire le pagine che abbiamo integrato direttamente nell’articolo, per poi recarvi in negozio o sul sito ufficiale.