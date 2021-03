Le batterie montate su un mezzo elettrico, che sia un’auto, un monopattino, uno scooter o una bici, sono l’elemento essenziale che gli dà moto. Tanto utili quanto delicate richiedono una particolare cura e attenzione. In questo articolo vedremo 5 consigli indispensabili per farle durare il più a lungo possibile.

Tutte le batterie, nessuna esclusa, dal preciso istante in cui cominciano ad essere utilizzate danno inizio al loro processo di deperimento inesorabile. Sta all’accortezza di ognuno rallentarlo o al contrario accelerarlo con scelte più o meno sagge e attente.

Perché è importante trattare con la dovuta cura le batterie

Come per tutte le persone, esistono alcuni accorgimenti che permettono di mantenere le batterie in buona salute. Nonostante alcuni episodi che hanno visto ad esempio Hyundai combattere gli incendi di quelle montate su alcuni suoi modelli, sono sicure e non presentano particolari pericoli se mantenute al meglio.

In questo caso, l’oggetto dei prossimi 5 consigli sono le batterie delle bici elettriche. Mezzo necessario per gli spostamenti in città, si rivela particolarmente comoda in salita e nelle zone collinari. Ma cosa faremmo se da un momento all’altro la carica della batteria precipitasse per nostra negligenza e incuranza a causa di un rapido deperimento?

5 consigli che regalano più vita agli accumulatori

Ecco 5 consigli che permettono di rallentare il fine vita delle batterie regalandole più tempo.