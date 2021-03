Di tanto in tanto, Steam offrirà un gioco gratuito per un periodo di tempo limitato, generalmente nel fine settimana. Uno di quei fine settimana è giá arrivato, poiché la societá sta offrendo copie gratuite di Metro 2033. Il gioco rimarrá tuo se lo aggiungi durante il periodo in cui é gratuito.

Metro 2033 è gratuito su Steam da ora fino al 15 marzo. Come sempre, i giochi rivendicati gratuitamente tramite Steam non rilasciano carte collezionabili. Metro 2033 Redux, Metro Last Light Redux e Metro Exodus (insieme a tutti i suoi DLC) sono in vendita per tutto il fine settimana a prezzi scontati. Sia Metro 2033 Redux che Metro Last Light Redux sono in vendita a € 3,99 ciascuno, mentre Metro Exodus – l’ultimo gioco della serie – è in vendita a € 13,59.

Metro 2033: l’intero franchise é in sconto

Sam’s Story e The Two Colonels, che sono espansioni DLC per Metro Exodus, sono in vendita rispettivamente per € 7,19 e € 3,19, oppure puoi acquistarli entrambi nel Metro Exodus Expansion Pass per € 9,99. Metro 2033 Redux offre alcuni miglioramenti di gioco diversi rispetto alla versione originale, poiché ha introdotto una serie di funzionalità e miglioramenti forniti per la prima volta con Metro Last Light.

La premessa della serie Metro, basata sui romanzi di Dmitry Glukhovsky, è che i sopravvissuti ad un olocausto nucleare hanno creato comunità sotterranee basate intorno alle stazioni della metropolitana di Mosca. Alcuni hanno mantenuto le filosofie politiche del vecchio mondo, con una guerra combattuta tra stalinisti e neonazisti nei tunnel mentre i banditi danno la caccia a tutti per i proiettili, la nuova moneta della metropolitana.

Qualunque cosa tu possa decidere di fare con Metro 2033 e i suoi sequel, hai solo pochi giorni per farlo, poiché Steam manterrá la promozione Metro 2033 fino al 15 marzo, compresi gli sconti sul franchising.