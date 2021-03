Instagram Lite è la risposta di Facebook a chi necessita di un’applicazione molto più leggera e contenuta nelle funzioni. Con un peso di soli 2 MB, l’app è sufficiente per offrire un’esperienza completa. E finalmente si espande oltre i primi paesi di prova: Instagram Lite sarà disponibile in tutto il mondo.

Facebook è un’azienda che non solo ha varie applicazioni mobili in cima al podio dei download, ma tende anche ad accumulare notizie costanti in queste applicazioni. Aprire Facebook o Instagram sul tuo smartphone significa un notevole consumo di risorse. Per evitare ciò, Facebook ha creato versioni più leggere, note come “Lite”. E Instagram sta per espandere la sua applicazione contenuta a chiunque voglia usarla: Facebook sta eliminando la limitazione geografica nel Google Play Store.

Instagram Lite rimuove gran parte dei suoi limiti geografici

Fino ad ora, l’applicazione Instagram più leggera era limitata a pochi territori in cui Facebook stava conducendo i test iniziali. L’India è stato il paese principale per questi test, è lì che le particolarità di Instagram Lite sono state utilizzate di più: leggerezza, operabilità fino alle reti 2G e il minimo per avere un’esperienza completa su Instagram.

Come assicura Facebook, Instagram Lite ha superato il periodo di test iniziale dopo più di un anno di offerta dell’applicazione in territori selezionati. L’azienda ha quindi deciso di ampliare l’area di scarico fino a raggiungere più di 170 paesi. Non sappiamo quali sono i paesi in particolare perché Facebook non ha fornito l’elenco, ma presumibilmente l’espansione è quasi globale. In effetti, Facebook assicura che il prossimo passo sarà espandere Instagram Lite a tutto il mondo, proprio come con Facebook Lite.