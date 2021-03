Comet continua a stupire la propria clientela, e non solo, con il lancio di una campagna promozionale veramente ricchissima di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire. La validità è fissata fino al 18 marzo 2021, con possibilità di acquisto sia nei punti vendita che direttamente online sul sito ufficiale.

Il cliente che deciderà di acquistare il prodotto sfruttando l’e-commerce, deve comunque sapere che è prevista la possibile spedizione gratuita presso il domicilio, per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro, questo indistintamente dalla categoria merceologica selezionata. Inoltre, come presso le altre realtà del settore, è prevista la rateizzazione senza interessi, alias Tasso Zero, nel momento in cui si spenderanno più di 199 euro.

Comet: il volantino con le occasioni più incredibili

L’attenzione di Comet, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, si è riversata interamente verso i prodotti Apple, una serie di dispositivi molto spesso dimenticati dai rivenditori o comunque poco scontati. I prezzi attuali rientrano entro le aspettative dei consumatori, è infatti possibile pensare di acquistare un iPhone 11 a 699 euro, ma anche un iPhone 12 Mini o Pro Max, con una spesa che sarà inferiore ai 1369 euro.

Con Comet comunque non si scherza nemmeno per quanto riguarda la fascia media della telefonia mobile, qui possiamo trovare anche prodotti del calibro di Xiaomi Redmi Note 9, Motorola Moto G10, LG K42, Samsung Galaxy A20e, Xiaomi Redmi Note 9 Pro o similari.

