Amazon continua con le promozione e ora dà il via a un’iniziativa davvero eccezionale. Per molti utenti in regalo un buono da 5 euro spendibile acquistando qualsiasi prodotto sulla sua piattaforma e-commerce.

Ecco i due link per verificare se si ha diritto a questo buono da 5 euro.

Amazon regala un buono da 5 euro: ecco cosa fare per riceverlo

Amazon ha deciso di regalare un buono dal valore di 5 euro a molti utenti. Ognuno potrà scoprire se ha diritto a questo buono cliccando sul link sottostante. Dopo aver controllato con il primo si può verificare anche il secondo che regala un doppio buono.

Clicca per verificare se hai diritto a un buono Amazon da 5 euro

Clicca per verificare se hai diritto al doppio buono Amazon

Ecco le condizioni in merito al buono che Amazon sta regalando a diversi utenti

“Possono beneficiare della presente promozione i clienti Amazon che sono stati informati via email, via notifica push, o attraverso pubblicità mirata sul sito web di Amazon.it. I clienti che sono stati invitati da Amazon.it e possono visualizzare le informazioni sulla promozione e i relativi termini e condizioni sulla pagina, potranno beneficiare di un buono sconto di 5€ da utilizzare su ordini idonei di almeno 25€ entro il 31 maggio 2021″.

Quindi la promozione resterà valida per ordini effettuati entro il 31 maggio 2021. Ma si dovrà procedere con la verifica sull’idoneità entro e non oltre il 21 marzo 2021, data in cui un gigantesco asteroide sfiorerà la Terra. Quindi meglio sbrigarsi!

Per poterne beneficiare basta effetture un acquisto dall’app ufficiale o dal suo sito web per importo minimo di 25 euro. Inoltre Amazon stessa si è premurata di inviare una comunicazione ai clienti idonei. Tramite email, pubblicità mirata durante la navigazione sul sito oppure notifica push.

Non sono inclusi nella promozione prodotti digitali, buoni regalo, cibo per bambini e neonati oltre a libri e confezioni regalo. Amazon ha deciso di regalare 10.000 buoni a quei clienti frutto di una selezione casuale.